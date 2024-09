Terminal rodoferroviário no TO tem capacidade de movimentar 1,5 milhão de t/ano

São Paulo, 11 - O governo do Tocantins, em parceria com o Ministério dos Transportes, a Rumo Logística e a CHS Agronegócio, inaugurou na terça-feira, 10, o Terminal Rodoferroviário de Alvorada, com capacidade para movimentar 1,5 milhão de toneladas de grãos por ano. O investimento, realizado pela Rumo e a CHS, foi de R$ 100 milhões. O terminal está conectado à Ferrovia Norte-Sul, ligando o Tocantins ao Porto de Santos. Em nota, as empresas dizem que o empreendimento foi instalado em uma área de 70 hectares e conta com uma pista ferroviária que permite o carregamento de até 12 vagões por hora e 2 composições diárias, com milho e soja, além de 120 caminhões por dia. O terminal também tem um armazém com capacidade para 75 mil toneladas de grãos, estrutura para secagem e padronização das cargas.