Família devastada pelo crime, diz prima de turista morta ao entrar por engano em favela do Rio

Familiares e amigos da gerente contábil Diely da Silva Maia, de 34 anos, morta ao entrar por engano em uma favela na capital do Rio de Janeiro, lamentam a partida repentina da jovem. Natural da Bahia, mas moradora de Jundiaí, cidade do interior de São Paulo, há oito anos, Diely faleceu após ser baleada enquanto estava num carro de aplicativo, que, guiado pelo GPS, foi levado para o interior da Comunidade do Fontela, uma área de ocupações e favelas.

"Mais uma família (foi) devastada pela criminalidade do Rio de Janeiro. Agora, essa família é a nossa", escreveu Tamires Pontes Coletti, prima de Diely, em sua conta no Instagram.

Na última publicação na rede social, a turista aparece numa praia da capital e saúda o estado de forma breve: "Oi RIO". O post já conta com mais de 500 comentários.