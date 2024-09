Avenida 23 de Maio segue com interdição após incêndio no viaduto Condessa de São Joaquim

Após o incêndio que atingiu o viaduto Condessa de São Joaquim, que atravessa a Avenida 23 de Maio, na Liberdade, centro da São Paulo, a Prefeitura disse que foram colocadas escoras na estrutura e duas pistas permanecem bloqueadas, no sentido do Aeroporto de Congonhas.

"Há bloqueio das faixas 4 e 5 - faixa 5 é a exclusiva de ônibus. E no Viaduto Condessa de São Joaquim, o bloqueio é total de ambos os sentidos", acrescentou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Ainda de acordo com a gestão municipal, engenheiros foram enviados ao local da ocorrência ainda na quinta-feira, 19, para verificar as condições da estrutura.

O fogo se iniciou em área abaixo do viaduto e não houve registro de vítimas. O trabalho de combate às chamas chegou a mobilizar dez viaturas dos bombeiros. As causas do incêndio ainda são investigadas.