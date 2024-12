Na Tailândia, médica brasileira e mais 2 turistas morrem durante incêndio em hotel de Bangcoc

O incêndio começou no quinto andar do The Ember Hotel, informou a polícia. O hotel tem seis andares no total e fica localizado na Rua Khao San Road, conhecida por sua vida noturna agitada e muito popular entre os mochileiros que visitam a capital tailandesa.

Ao todo, 75 pessoas estavam hospedadas no hotel no momento do incêndio. Turistas relatam que os bombeiros precisaram "quebrar o vidro (das janelas) para tentar resgatar as pessoas".

De acordo com o presidente do hotel, Sanga Ruangwattanakul, cerca de 20 mil pessoas eram esperadas para um evento de contagem regressiva de ano novo na noite desta terça-feira, 31.

Em comunicado, o Sindicato dos Médicos de Alagoas (Sinmed-AL) lamentou a morte de Carolina e disse que ela foi vítima da inalação de fumaça durante o incêndio.

"É com profundo pesar que o Sindicato dos Médicos de Alagoas comunica o falecimento da médica palmeirense Carolina Canales. Ela era filha da médica palmeirense Lara Daniela Canales, e neta da Dra. Helenilda Canales", disse a entidade.

"Todos estão assustados com o que aconteceu e estão com medo de que isso afete o evento de réveillon", disse Ruangwattanakul à AP. "Mas definitivamente não há preocupação porque já tivemos uma reunião com a delegacia de polícia e temos mais de 150 policiais e funcionários do distrito para cobrir a Khao San Road com segurança", disse o presidente do hotel.