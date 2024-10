Anec reduz estimativa de exportação de soja em setembro para 5,54 mi de t

São Paulo, 2 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) revisou para baixo sua estimativa para as exportações de soja em setembro (até o dia 28) para 5,54 milhões de toneladas, cerca de 300 mil toneladas abaixo do que era previsto. Na semana de 22 a 28 de setembro foram embarcados ao exterior 919.111 toneladas de soja. Em setembro de 2023, foram exportadas 5,55 milhões de toneladas da oleaginosa. Para a semana de 29 de setembro a 5 de outubro, a Anec projeta exportação de 1,261 milhão de toneladas do grão.Em relação a milho, a projeção para setembro, até o dia 28, é de 6,68 milhões de toneladas, estável ante a previsão anterior, mas recuo de cerca de 2,7 milhões de toneladas em relação ao exportado em setembro de 2023, que foi de 9,43 milhões de toneladas. Na semana passada, os embarques de milho somaram 1,695 milhão de toneladas, e a expectativa para esta semana é de 1,768 milhão de toneladas.A Anec também revisou para baixo as exportações de farelo de soja em setembro (até o dia 28), a 1,803 milhão de toneladas, contra 1,971 milhão de toneladas da previsão anterior. Na comparação com setembro de 2023, há queda de cerca de 100 mil toneladas. Na semana passada, o Brasil embarcou 515.094 toneladas de farelo de soja ao exterior. Para esta semana, a Anec projeta embarques de 925.971 toneladas do derivado.