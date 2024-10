Advogado de aliado de Beira-Mar diz à PF não conhecer elo de propina de R$ 1 mi a desembargador

Em seu depoimento à PF, o advogado Diogo Cristino Sierra negou ter ligação com Luís Pires Moraes Neto, suposto emissário da propina para o habeas corpus de Romilton Hosi.

Sierra também negou ter sido orientado a direcionar pedidos referentes ao traficante para a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, da qual é presidente Ivo de Almeida - em junho passado, o desembargador foi afastado em junho das funções, por ordem do ministro Og Fernandes, relator da Churrascada no Superior Tribunal de Justiça.

Os investigadores põem sob suspeita quatro casos em que Ivo de Almeida supostamente teria negociado e vendido decisões judiciais - o episódio mais emblemático é que envolve o aliado de Beira-Mar.

Hosi foi preso em abril de 2002, acusado de ser o dono de uma partida de 449 quilos de cocaína. Ele passou um longo tempo foragido. Foi preso em março de 2019 e condenado a 39 anos de prisão por tráfico de drogas, porte ilegal de arma, uso de documento falso e associação para o tráfico.

A Procuradoria-Geral da República sustenta que Hosi fugiu do Fórum de Campo Grande em 2002 após suposto pagamento de uma outra propina de R$ 1 milhão a policiais.

Nas investigações da Operação Churrascada sobre o caso do narcotraficante, a Procuradoria suspeita de "conluio fraudulento entre advogados para direcionar a distribuição de processos e procedimentos de interesse do imputado à 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo".