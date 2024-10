Boulos diz em debate que 'mãe' do apagão em SP é a Enel e 'pai' é Nunes

Em debate da Record e do Estadão entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo realizando neste sábado, 19, Guilherme Boulos (PSOL) apresentou documento sem mostrar aos telespectadores, por conta das regras do debate, que supostamente comprova que a Prefeitura assumiu responsabilidade pela poda das árvores na cidade. "A mãe do apagão é a Enel e o pai é o Nunes", disparou.

O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) rebateu a acusação, afirmando que a concessão da Enel é responsabilidade do governo federal.

Além disso, Nunes afirmou que o documento, sobre o qual o deputado falou, informa que a responsável pela poda das árvores que estão encostadas ao sistema elétrico é da Enel, e que a prefeitura tem a responsabilidade apenas de recolher essas podas.

"Eu e o governador Tarcísio não queremos mais a Enel em São Paulo", comentou o emedebista, citando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Em resposta, Boulos disse que Nunes mentiu e citou Medida Provisória do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com recursos para microempresas afetadas pelo apagão na capital paulista.