Polícia apura origem de arma usada em ataque com 4 mortos em escola na BA

Objetivo é identificar a origem do artefato que vitimou os quatro adolescentes que morreram durante o ataque a escola Dom Pedro 1º, na zona rural de Heliópolis (BA). O adolescente de 14 anos apontado como autor do crime atirou contra três colegas e tirou a própria vida na sequência.

Colegas assistiam aula quando o aluno levantou e efetuou os disparos. As vítimas foram identificadas como Adriele Vitória Silva Ferreira, Fernanda Sousa Gama e Jonathan Gama dos Santos, todos com 15 anos.

Repercussão

O ataque no Povoado dos Correias gerou comoção. O prefeito de Heliópolis publicou uma nota de pesar no Instagram. "Este é um momento de dor imensurável, não apenas para as famílias e amigos que enfrentam essa perda devastadora, mas para toda a nossa comunidade, que sente o impacto profundo deste acontecimento sem precedentes", completou.

Foi decretado luto de três dias no município e no estado. O prefeito ainda disse que disponibilizou uma equipe de psicólogos para acompanhar as famílias.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, pediu celeridade na apuração do caso. Na rede social X, ele lamentou o episódio e complementou: "Meus sentimentos a todos os familiares e colegas dos estudantes. Determinei a Secretaria de Segurança Pública a imediata apuração do fato".