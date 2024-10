No fim do debate, Boulos pede voto de quem votou em Tabata, Datena e Marçal no 1º turno

Em suas considerações finais no debate da Record e do Estadão entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo realizando neste sábado, 19, Guilherme Boulos (PSOL) pediu o voto dos eleitores que não o escolheram no primeiro turno e votaram em Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB). "Apostem na mudança. Eu me preparei. Podem confiar", afirmou.

E disse o candidato do PSOL: "Não se deixem amedrontar por mentiras, fake news, ataques, que vão vir ainda mais fortes nessa reta final."

Para depois concluir: "Eu trouxe a Marta Suplicy para ser minha vice, que foi uma grande prefeita, juntei um time de especialistas, busquei soluções internacionais e trouxe uma experiência de vida convivendo com as pessoas."