Lira diz que vai se posicionar sobre sucessor após segundo turno das eleições municipais

Após elogiar o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta segunda-feira, 21, que vai se posicionar oficialmente sobre quem será o seu candidato à sucessão na Casa Legislativa após o segundo turno das eleições municipais.

"Nunca falei para a imprensa quem era o meu candidato porque, de novo, tenho todos na mais alta conta, todos têm condição de representar o Parlamento. Estou em um evento aqui de um setor importante para o Brasil e não é momento para falar de sucessão, pelo menos agora. Nós vamos ter a oportunidade ainda. O segundo turno vai passar, vamos esperar o resultado das eleições e aí a gente se posiciona", disse Lira a jornalistas, após cerimônia de abertura da conferência internacional sobre açúcar e etanol realizada pela consultoria Datagro em São Paulo.

O presidente da Câmara esteve no evento junto com Hugo Motta, que têm o apoio de Lira nos bastidores. Ao reiterar que vai se pronunciar sobre a sucessão na Câmara no "momento adequado", Lira disse que, antes de Motta, as especulações eram de que ele apoiaria o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA).

Lira considerou natural dentro do processo democrático se houver uma disputa por votos na corrida pelo posto. "Extrapolar isso, fomentar isso é que não faz bem", ponderou o parlamentar, pregando harmonia na Câmara.

"Os líderes, os presidentes de partidos e os deputados haverão de encontrar um bom caminho. Nós não temos preocupação com isso, porque todos são, como disse, muito relevantes no processo, têm condição de representar e saberão fazer as conversas que forem necessárias", concluiu Lira.