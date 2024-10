Preso condenado à morte nos EUA escolhe execução por injeção letal

Autoridades prisionais tinham enviado uma carta autenticada ao preso. O documento atestou que a droga para injeção letal foi testada e considerada pura por técnicos do laboratório criminal do estado. O texto também aponta que a cadeira elétrica usada no corredor da morte no estado, construída em 1912, foi testada em 3 de setembro e continua em condições de funcionamento, e que o pelotão de fuzilamento tem munição e treinamento para a execução.

Carolina do Sul tem novo protocolo para injeção letal, com o uso de dose de uma substância. O método é semelhante ao usado pelo governo federal. Anteriormente, o estado usou três drogas para execuções. A Carolina do Sul ficou 13 anos sem disponibilizar o método porque não conseguia obter a droga necessária com a indústria farmacêutica. Apenas em 2023, o estado voltou a conseguir comprar os itens após a aprovação de uma lei de privacidade às empresas fornecedoras da substância.

No início de 2011, a Carolina do Sul tinha 63 presos condenados ao corredor da morte. Hoje, tem 31, segundo a AP. Cerca de 20 presos saíram do corredor após receberem novas sentenças de prisão após apelações bem-sucedidas. Outros morreram de causas naturais.

Em 2022, preso optou por pelotão de fuzilamento

Em abril de 2022, Moore optou por ser executado pelo pelotão de fuzilamento em vez da cadeira elétrica. A execução ocorreria no dia 29 de abril do respectivo ano, segundo o jornal americano New York Post.

Na ocasião, os fabricantes se recusavam a fornecer os componentes necessários para a injeção letal. Por isso, Moore teve que escolher entre a cadeira elétrica e o pelotão de fuzilamento. Segundo os advogados que o defendiam na época, os métodos violavam a proibição constitucional de "punições cruéis e incomuns" aos detentos.