Novo acordo sobre Mariana tem R$ 11 bilhões em indenizações de Vale, BHB e Samarco

O Advogado-geral da União do Brasil, Jorge Messias, disse nesta sexta-feira, 25, que o novo acordo sobre a reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG), envolve o valor de R$ 11 bilhões em indenizações que serão pagas pelas empresas envolvidas. No total, são R$ 132 em novos recursos que serão destinados para diferentes fins.

A barragem do Fundão estava sob a responsabilidade da Samarco - controlada pelas mineradoras Vale (brasileira) e BHP Billiton (anglo-australiana). Para Messias, um acordo "insuficiente" sobre Mariana era negociado em 2022.

Ele também reforça que novo acordo mantém reassentamentos pelas empresas e obriga a implementação de sistema indenizatório. O total de 300 mil pessoas que não conseguiram reparação vão receber o pagamento. O valor para pescadores e agricultores é R$ 95 mil, sendo R$ 35 mil para o público restante.