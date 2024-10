Não fazer corrupção é principal resposta para não mexer no bolso das pessoas, diz Boulos

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) explicou, em sabatina com Pablo Marçal (PRTB), nesta sexta-feira, 25, como ele fará para aumentar a receita da capital paulista.

Marçal o questionou como aumentar a receita das contas públicas sem aumentar imposto e taxa. "Tenho solução sim. Uma delas é poder garantir que a Prefeitura tenha mais inovação para fazer a cobrança da dívida ativa. Você, hoje, tem mais de R$ 150 bilhões de dívida com a Prefeitura. Tem poucos procuradores da Fazenda fazendo a cobrança dessas dívidas. Dá para implementar métodos, que outras metrópoles do mundo têm, inclusive, com uso de inteligência artificial para poder facilitar a cobrança dessas dívidas sem aumentar R$ 1 de taxa", explicou Boulos.

Segundo o candidato, o problema da capital é a falta de planejamento. "São Paulo não precisa aumentar imposto. O orçamento é de R$ 112 bilhões. É o maior orçamento da história da cidade. O problema não é falta de dinheiro, é falta de prefeito, falta de planejamento. Se você direcionar melhor o gasto público, você consegue garantir que a política pública seja eficiente na ponta".

"Não significa aumentar imposto. É uma dívida que já está inscrita, que não cabe ao prefeito que entrar falar que essa dívida não existe mais. É um passivo que já está lá, por determinações legais, e cabe a prefeitura cobrar", conta Boulos.

Para ele, é importante, também, combater a corrupção na prefeitura. "A terceira coisa, e mais importante, é não desviar dinheiro público. Hoje temos alguém na Prefeitura de São Paulo cheio de suspeitas. Combater a corrupção dentro da Prefeitura é a principal resposta de como fazer o gasto público ir para o lugar certo sem mexer R$ 1 no bolso das pessoas".