PL das emendas estabelece 'áreas estruturantes' para emendas de bancada e de comissão

O projeto de lei complementar com novas regras para as emendas parlamentares definiu um rol de 18 áreas consideradas "estruturantes" para a aplicação de emendas parlamentares de comissão e de bancada. A definição dessas áreas era um dos pontos que permanecia em discussão nos últimos dias, como mostrou o Broadcast Político.

O senador Angelo Coronel (PSD-BA), relator do Orçamento do ano que vem e autor do PLP das emendas parlamentares, colocou as seguintes áreas como "estruturantes":

Universalização do ensino infantil;

Educação em tempo integral;

Educação profissional técnica de nível médio;

Ensino superior;

Saneamento;

Habitação;

Saúde;

Adaptação às mudanças climáticas;

Transporte;

Infraestrutura hídrica;

Infraestrutura para desenvolvimento regional;

Infraestrutura e desenvolvimento urbano;

Defesa nacional;

Segurança pública;

Turismo;

Assistência social;

Cultura;

Esporte.

O projeto, porém, abre uma brecha para que a Lei de Diretrizes Orçamentárias que guiará o Orçamento possa incluir outros tipos de investimentos nessa lista a cada ano.

Como o Broadcast Político mostrou, cada bancada estadual terá direito a oito emendas. Hoje em dia, não há um limite e é possível que os deputados e senadores dividam o valor total individualmente, o que, na prática, faz com que elas se tornem emendas individuais.

O projeto, porém, não estabeleceu um limite para as emendas de comissão, como vinha sendo discutido. O texto define que as emendas de comissão "somente poderão ter como objeto ações orçamentárias de interesse nacional ou regional", seguindo o mesmo rol de áreas estruturantes das emendas de bancada.

Pelo menos 50% dos recursos destinados pelas comissões permanentes da Câmara e do Senado terão de ser direcionados à saúde. Caberá aos líderes partidários apresentar as sugestões de emendas aos colegiados, que votarão e definirão as escolhidas para entrar no Orçamento. Não haverá uma divulgação de quem foi o parlamentar responsável pela sugestão. As comissões apenas terão de encaminhar as atas das reuniões para os órgãos executores.

Esses dispositivos em relação às emendas de comissão têm o potencial de dificultar as negociações com o STF, já que uma das principais demandas era que fosse definido quem são os congressistas responsáveis pela indicação dos recursos.