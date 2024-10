Lula recebe empresário Walfrido dos Mares Guia no Palácio da Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o empresário Walfrido dos Mares Guia, dos setores de educação e saúde, nesta terça-feira, 29, no Palácio da Alvorada. Walfrido é amigo de Lula e um de seus principais aliados no empresariado desde seu primeiro governo. Também chegou a ser ministro do petista no passado.

Walfrido chegou ao Alvorada às 16h06 e saiu às 17h20. Até a publicação desta nota, o encontro com o empresário não constava da agenda oficial do presidente da República - às vezes o Planalto divulga reuniões de Lula depois que elas acontecem.

Ligado à Cogna e à Biomm, Walfrido dos Mares Guia foi um dos responsáveis por reaproximar Lula do empresariado nos meses anteriores à eleição de 2022. Outros nomes, como os empresários José Seripieri Filho (conhecido como Júnior da Qualicorp), Blairo Maggi e Carlos Augustín, e os advogados Walfrido Warde e Marco Aurélio de Carvalho também participaram desse esforço.