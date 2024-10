Plantio de soja tem maior avanço semanal da história de Mato Grosso, diz Imea

A semeadura de soja em Mato Grosso alcançou marca histórica na última semana, com o maior avanço semanal já registrado pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Segundo o boletim da entidade, divulgado na tarde desta segunda-feira (28), a semeadura avançou 30,65 pontos porcentuais, atingindo 55,73% da área projetada para a safra 2024/25.O salto expressivo é resultado da combinação de condições climáticas favoráveis, alta capacidade do parque de máquinas estadual e preocupação dos produtores com a janela ideal para a segunda safra de milho. A região médio-norte lidera o ritmo de plantio, com 73,97% da área estimada já semeada, após um avanço de 38,42 pontos porcentuais em relação à semana anterior.Apesar do ritmo acelerado, a semeadura ainda está 14,32 pontos porcentuais atrasada em comparação com a safra 2023/24 e 6,59 pontos abaixo da média dos últimos cinco anos. As perspectivas para a continuidade dos trabalhos são positivas, com previsão de chuvas entre 25 e 35 milímetros na maior parte do Estado nos próximos sete dias, segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA). As regiões oeste, centro-sul e sudeste podem receber volumes ainda maiores, entre 35 e 45 milímetros.No mercado, o indicador do Imea registrou alta de 3,10% nos preços da soja na última semana, impulsionado pela baixa oferta do grão no Estado. A valorização também reflete a alta de 0,93% do dólar no período, que fechou com média semanal em R$ 5,70.