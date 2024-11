Homem morre após tentar saltar de speed fly na Pedra Bonita, no Rio

Um homem de 50 anos morreu ao tentar voar de speed fly no domingo, 3, em Pedra Bonita, São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. Vídeos nas redes sociais mostram o momento em que ele salta com o equipamento de voo e desaparece em meio à mata. O nome da vítima não foi divulgado.

Conforme Bruno Menescal, vice-presidente do Clube São Conrado de Voo Livre (CSCLV), o acidente ocorreu por volta das 10h30. A rampa do clube na Pedra Bonita fica a 520 metros de altitude, enquanto a Pedra Bonita fica a 670 metros de distância, onde foi registrado o acidente.

"A nossa rampa é conhecida como rampa da Pedra Bonita, mas onde ele tentou a decolagem foi na própria Pedra Bonita, que é um lugar de livre acesso, a partir de uma caminhada que a pessoa faz. Não é controlado como é a nossa prática, que é totalmente segura, onde as pessoas só podem voar com credenciamento. As pessoas podem ir até a Pedra Bonita, por meio de uma caminhada, que foi o caso de quem filmou o momento da tentativa de salto", acrescenta ele.

Segundo Menescal, o speed fly é uma mistura de paraquedas com um parapente pequeno, com uma área térmica muito pequena que dá uma velocidade muito grande.

No vídeo, é possível ouvir ao fundo uma mulher dizendo que ele tropeçou no momento em que tentava decolar com o equipamento. As causas do acidente, no entanto, ainda não foram reveladas.

"Não existe nenhuma entidade que regularmente ou fiscalize essa prática de speed fly. Então, é uma prática aleatória, a pessoa pode comprar o equipamento onde for e tentar decolar. Não é o caso do voo livre, que existe uma confederação, existem federações estaduais. Aqui, no nosso caso, o ponto mais antigo do Brasil, onde se iniciou não só a asa delta, como o parapente também. Então, existe um controle super rigoroso", explica ele.

Logo após a queda, o Corpo de Bombeiros foi acionado e as buscas se iniciaram. "Ele teve uma queda de 250 metros de altura. Mas o que ele fez foi algo inusitado. Ninguém vai até lá para fazer isso", disse Menescal.

Após quase quatro horas de buscas, a vítima foi encontrada já em óbito em local de difícil acesso, segundo o Corpo de Bombeiros do Rio. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A operação contou com os quartéis do Alto da Boa Vista, Lagoa, Humaitá, Gávea e Barra da Tijuca.