Tia de jovem morto por PM: 'Passavam pelo corpo como se fosse saco de lixo'

A família tem, sim, essa intenção de cobrar indenização não só do Estado, mas também [entrar com ação] contra essa rede. Eles não fecharam a loja, continuaram as atividades deles normalmente. O corpo do Gabriel estava ali na calçada. Então os clientes entravam, faziam suas compras, saíam com suas sacolas e passavam pelo corpo do Gabriel como se fosse um saco de lixo.

O Gabriel estava ali furtando produtos de limpeza, que não devem ter custado R$ 15 reais para loja. Foi esse o preço que aquele policial deu para vida dele.

Fátima Taddeo

Fátima também criticou a violência policial e a postura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Se ele estava furtando e estava com onze perfurações no corpo, por que o boletim diz que foi uma intervenção policial por resistência? Por que isso? Onze tiros! Isso não é legítima defesa. Isso é política de extermínio. A gente precisou de um mês para poder provar tudo isso.

[O policial executou o Gabriel] com pena de morte, o que teoricamente não existe no Brasil. Mas para o nosso governador parece que existe, sim, já que o PM teve carta-branca para chegar e executar.

Fátima Taddeo

Rede lamenta episódio

Procurado pela reportagem do UOL, a rede Oxxo afirmou que pauta as ações no respeito às pessoas e lamenta profundamente o ocorrido.