Caminhada para festejar vitória em cidade de PE acaba com familiar do prefeito eleito baleado

Uma caminhada realizada nesta quarta-feira, 6, para comemorar a vitória de Edézio Ferreira (PV) à prefeitura de Bom Conselho (PE), a cerca de 275 quilômetros de Recife, acabou em tiro.

Um disparo que, segundo o Partido Verde (PV), tinha como alvo o prefeito eleito atingiu o primo dele, Tiago Ferreira, no pescoço. Pelas redes sociais, o empresário afirmou estar "bem demais" e agradeceu as mensagens de recuperação.

Em nota, o PV classificou o ocorrido como um "atentado covarde" e pediu que as autoridades façam "uma apuração rigorosa e rápida dos fatos.

"Exigimos das autoridades competentes, especialmente da governadora Raquel Lyra e do ministro Ricardo Lewandowski, uma apuração rigorosa e rápida dos fatos, com total transparência e comprometimento para que os responsáveis sejam identificados e punidos exemplarmente", disse a sigla.

A executiva pernambucana do Partido dos Trabalhadores (PT), à qual é filiada a vice eleita, Cintia Anselmo, também lamentou o fato, afirmando que "em uma sociedade democrática não há espaço para a violência".

"Não permitiremos que o ódio prevaleça e seguiremos firmes na luta por uma sociedade mais justa, pacífica e comprometida com a liberdade e a dignidade de todas, todes e todos", diz a nota do partido.

Edézio, que disputou a prefeitura com Danniel Godoy (PP), Coronel Alexandre Bilica (PDT) e Renato Macarrão (Agir), foi eleito com 13.258 votos (50,84% dos votos válidos) e substituirá João Lucas Cavalcante (PSB) - para quem perdeu a eleição em 2020 - na chefia do Executivo da cidade.