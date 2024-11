Record exibirá entrevista com Vinicius Gritzbach, morto a tiros no aeroporto de Guarulhos

Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, empresário delator do PCC que foi assassinado no Aeroporto de Guarulhos na última sexta-feira, 8, deu uma entrevista à TV Record no último mês de fevereiro. O material, conduzido por Roberto Cabrini, será reprisado na noite deste domingo, 10, no Domingo Espetacular.

Em alguns trechos, Gritzbach alegava ser uma "pessoa do bem" e negava seu envolvimento com crimes. Cabrini, em determinado momento, questiona: "Você teme ser assassinado?". Confira no vídeo abaixo:

O Domingo Espetacular vai ao ar na Record entre 19h30 e 23h neste domingo, 9.

Quem era Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, morto no Aeroporto de Guarulhos

Gritzbach estava no centro de uma das maiores investigações feitas até hoje sobre a lavagem de de dinheiro do PCC na região do Tatuapé. Sua trajetória está associada à chegada do dinheiro do tráfico internacional de drogas ao crime organizado.

Em abril, ele firmou um acordo de delação premiada com a Justiça. Em reação, a facção colocou um prêmio de R$ 3 milhões por sua 'cabeça'.

Gritzbach era um jovem corretor de imóveis da construtora Porte Engenharia quando conheceu o grupo de traficantes de drogas de Anselmo Bechelli Santa Fausta, o Cara Preta. Foi a acusação de ter mandado matar Cara Preta, em 2021, além de seu segurança, Sem Sangue, que motivou uma sentença de morte contra ele, decretada pela facção.