Cerradinho tem lucro de R$ 72,3 milhões no 2º tri da safra 2024/25

São Paulo, 13 - A Cerradinho Bioenergia, empresa do setor sucroenergético que produz etanol, açúcar e nutrição animal, fechou o segundo trimestre da temporada 2024/25 com lucro líquido de R$ 72,306 milhões, alta de 619,2% ante os R$ 10,053 milhões de um ano antes. No primeiro semestre da safra 2024/2025, o lucro líquido atingiu R$ 72,157 milhões, contra um prejuízo de R$ 1,235 milhão no igual período do ano anterior. "Esse resultado é reflexo do crescimento na produção de etanol, melhores margens no etanol de milho e início da produção de açúcar", afirmou a companhia em nota.Segundo o resultado financeiro, a Cerradinho teve receita líquida de R$ 878,2 milhões no segundo trimestre do ano-safra, alta de 43,9% sobre igual período da temporada anterior. O resultado foi puxado pela nova fábrica de açúcar da Cerradinho, que iniciou a produção de açúcar VHP em julho e, até setembro, já havia acumulado 98 mil toneladas de produto. Esse desempenho resultou em receita líquida de R$ 111,3 milhões no trimestre.A Cerradinho também relatou que o Ebitda ajustado da operação de cana-de-açúcar foi de R$ 117,6 milhões no segundo trimestre, com avanço anual de 21,9%, com o Ebitda ajustado da operação de milho sendo de R$ 194,6 milhões, alta de 1230%."O segundo trimestre representa um marco importante para a CerradinhoBio, especialmente com o início das operações da nossa primeira fábrica de açúcar. Os bons resultados obtidos neste período refletem diretamente a contribuição dessa unidade de produção, além do aumento de rentabilidade e da eficiência industrial", afirmou o CEO Renato Pretti na nota.A Cerradinho fechou o trimestre com moagem total de 2,170 milhões de toneladas, avanço anual de 13,1%. A moagem de milho avançou 77,6%, para 381 mil toneladas. A produção de etanol cresceu 108,3%, para 480 mil m3, com alta de 68,6% na fabricação de DDG, para 91 mil toneladas.