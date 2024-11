Não cabe mais discutir quem ganha com a COP em Belém, afirma Hélder Barbalho

O governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB), afirmou que não cabe mais discutir quem ganha com a realização da conferência sobre mudanças climáticas em Belém. "Se der certo, vai dar certo para o Brasil, porque colocará o País na liderança da discussão sobre mudança climática no mundo", comentou Barbalho, em painel no estande do Consórcio Interestadual Brasil Amazônia na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29), que ocorre em Baku, no Azerbaijão.

"Sei da carga de preconceito e desconfiança sobre a realização da COP30 na Amazônia. Mas a coragem de fazer na região é algo muito maior do que os desafios que enfrentamos", disse o governador.

Barbalho afirmou que um cluster de dois centros de exposições para abrigar a Zona Azul e a Zona Verde da COP está em construção na região de um antigo aeroclube de Belém. Depois a estrutura será reconfigurada e vai passar a abrigar o Parque da Cidade.

Ele relatou que 60% das obras estão prontas e que a conclusão está marcada para agosto.

O governador disse que a hospedagem das dezenas de milhares de visitantes será feita de forma diversificada.

Além da rede hoteleira existente, dois novos hotéis de alto padrão estão sendo construídos, um da rede Vila Galé e outra da Tívoli, segundo Barbalho. Igrejas e 17 escolas públicas estão sendo reformadas para poder abrigar os visitantes, e 4.500 imóveis foram inscritos no programa do AirBnB com o governo para preparação para aluguel de temporada.

O governador afirmou ainda que serão construídos espaços com a ambientação de aldeias indígenas para receber os povos da floresta. "Será a COP com a maior participação de povos indígenas", disse Barbalho.