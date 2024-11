Lucro da JBS cresce 571% e atinge R$ 3,842 bilhões no 3º trimestre

São Paulo, 14 - A JBS encerrou o terceiro trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 3,842 bilhões, alta de 571% ante igual período de 2023, quando o lucro havia sido de R$ 573 milhões. A receita líquida foi de R$ 110,498 bilhões, alta de 20,9% em relação ao terceiro trimestre de 2023, quando havia sido de R$ 91,409 bilhões. Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado cresceu 120,7%, de R$ 5,409 bilhões para R$ 11,94 bilhões. A margem Ebitda passou de 5,9% para 10,8%.A dívida líquida da companhia fechou o terceiro trimestre em R$ 74,751 bilhões, 7% menos do que havia sido reportado em igual trimestre de 2023, de R$ 80,389 bilhões. Em dólares, a dívida líquida caiu 14,5% na mesma comparação, de US$ 16,053 bilhões para US$ 13,720 bilhões.Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, ficou em 2,24 vezes em reais e em 2,15 vezes em dólares, contra 4,84 vezes e 4,87 vezes, respectivamente, um ano antes. O resultado financeiro líquido da empresa ficou negativo em R$ 2,002 bilhões, contra um resultado também negativo de R$ 1,839 bilhão no terceiro trimestre de 2023.Desempenho por unidadesPor unidade de negócio, o Ebitda ajustado da Seara subiu 351,6%, seguido por JBS Brasil, que cresceu 332,4%, Pilgrim's Pride, com incremento de 96%, JBS Austrália, com expansão de 45,5%, USA Pork, com alta de 34%, e Beef North America, que cresceu 29,4%."Registramos crescimentos em todas as unidades de negócios. Mais uma vez, foi ressaltada nossa estratégia de diversificação geográfica e de plataforma multiproteína, impulsionada por investimentos em inovação e na construção de marcas fortes, consolidando um portfólio de maior valor agregado", disse o CEO da JBS, Gilberto Tomazoni.No terceiro trimestre do ano, a Seara teve receita líquida de R$ 12,2 bilhões, 19% superior à de igual período do ano anterior. A companhia atribui o resultado aos maiores preços no período. O aumento de 15,5 pontos porcentuais na margem Ebitda em comparação ao igual período de 2023 "é consequência da melhor execução comercial e operacional, forte demanda global e ampliação do portfólio de valor agregado".As vendas no mercado doméstico, que representaram 45% da receita da unidade, totalizaram R$ 5,5 bilhões, alta de 9% na comparação anual. O destaque principal foi a categoria de produtos in natura: a categoria aves in natura apresentou crescimento de 18% e a de suínos in natura avançou 17%, impulsionadas pelos aumentos dos preços. Apesar do impacto negativo da doença de Newcastle no trimestre, a receita líquida em dólares no mercado externo atingiu US$ 1,2 bilhão, aumento de 14% na comparação anual, "fruto da capacidade da gestão de rapidamente redirecionar a produção para outros Estados, que puderam continuar a exportar".A JBS Brasil apresentou receita de R$ 18 bilhões, alta de 25% ante o terceiro trimestre do ano passado. O crescimento é reflexo dos maiores volumes vendidos, principalmente no mercado internacional. No mercado externo, a receita líquida de carne bovina in natura cresceu 34%, puxada pela alta de 20% no volume vendido. "Além da forte demanda internacional, a diversificação geográfica se mostrou importante no mercado externo, ampliando a venda para importantes regiões, como Oriente Médio, Estados Unidos, Filipinas, entre outros", disse a companhia.Na América do Norte, a receita líquida no período foi de R$ 35 bilhões, aumento de 20,5% em relação ao terceiro trimestre de 2023, com um Ebitda ajustado de R$ 650,7 milhões e margem de 1,9%.GuidanceA JBS divulgou novo guidance de receita líquida e Ebitda ajustado para 2024. A empresa prevê uma receita líquida de R$ 411,873 bilhões para o exercício que será encerrado em 31 de dezembro. Já para o Ebitda, as projeções ficam entre R$ 37,019 bilhões e R$ 38,147 bilhões no ano.O guidance anterior era de receita de R$ 409,418 bilhões e Ebitda ajustado entre R$ 33,433 bilhões e R$ 36,233 bilhões.Em dólares, o guidance de recita passou de US$ 76,5 bilhões para US$ 77 bilhões. Já o de Ebitda ajustado passou de uma faixa entre US$ 6,250 bilhões e US$ 6,750 bilhões para um intervalo de US$ 6,9 bilhões a US$ 7,1 bilhões.