Fusca bate-bate, montanha-russa e 'vibe' Willy Wonka: como será novo parque da Cacau Show

A empresa de chocolates Cacau Show anunciou nesta segunda-feira, 2, a construção de um novo parque de diversões temático em Itu, a cerca de cem quilômetros de São Paulo, com a previsão de ficar pronto em 2027. A promessa é que seja um dos principais complexos do tipo da América Latina - hoje o maior é o Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina.

Em fevereiro, a Cacau Show havia anunciado em fevereiro a compra de todas as marcas e ativos do Grupo Playcenter, que operou um parque na Marginal Tietê, na capital. Fundador e CEO da rede de doces, Alexandre Costa, disse que o foco do grupo, centrado no chocolate, vai se direcionar cada vez mais para o "show".

Ao todo, o empreendimento de Itu terá 7 milhões de metros quadrados, com previsão de 3 milhões de visitantes por ano. A ideia é de que o parque seja um polo de entretenimento, gastronomia e experiências imersivas. O investimento previsto é de R$ 2 bilhões.

Dentre as 50 atrações, está a mais alta e rápida montanha-russa da América Latina, segundo a Cacau Show. A estrutura será desenvolvida pela Vekoma, empresa responsável por 85% das montanhas-russas dos parques da Disney. Com 55 metros de altura e um quilômetro de extensão, a atração atingirá 120 km/h em apenas cinco segundos.

Outro destaque são os hotéis temáticos, com mais de mil quartos, e o City Walk, um elegante bulevar a céu aberto com lojas-conceito e restaurantes temáticos. Conforme a empresa, "o projeto inclui, além do parque, um centro de convenções, condomínios residenciais, centro cultural e uma galeria de arte".

Além de inspirações internacionais, como a Disney, há referências a Willy Wonka, personagem do filme A Fantástica Fábrica de Chocolates. Na coletiva de imprensa de apresentação do projeto, foram distribuídos chapéus inspirados no personagem clássico de Tim Burton. Outra atração serão carrinhos bate-bate estilizados como Fusca.

Na Pensilvânia, nos Estados Unidos, o Hersheypark, da marca Hersheys, foi o pioneiro em juntar chocolate e diversão.

O governador do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou ainda que o trem São Paulo - Sorocaba, que está no plano de expansão da rede ferroviária do Estado, vai ajudar a impulsionar o turismo na região. Segundo a Cacau Show, a previsão é de criação de três mil empregos diretos e seis mil indiretos.

O programa "São Paulo nos Trilhos" engloba 13 projetos entre linhas de trem e de metrô, totalizando mais 890 quilômetros na rede estadual, com investimento previsto de R$ 130 bilhões apenas entre os projetos já inclusos no Programa de Parceria de Investimentos (PPI).