Jovem é preso por suspeita de matar mãe e padrasto por herança em SC

Telefones, computadores e vestimentas do jovem foram apreendidos. A expectativa é de que o material auxilie nas investigações.

Crime foi cometido por pelo menos duas pessoas. Segundo o delegado Márcio Luiz Colatto, a polícia ainda tenta identificar o segundo envolvido no crime e não descarta a possibilidade de uma terceira pessoa ter ajudado os suspeitos.

Câmeras de segurança foram essenciais para as investigações, afirmou a polícia. Segundo o delegado Roney Gonçalves, vídeos do dia do crime mostram duas pessoas entrando na casa duas horas antes de as vítimas chegarem de um jantar. Uma dessas pessoas seria o filho do casal.

Jovem ligou para polícia avisando que tinha encontrado os familiares mortos no dia do crime. As vítimas foram encontradas amarradas e amordaçadas.

Comportamento de filho na cena do crime levantou suspeitas da polícia. O delegado Roney Gonçalves afirmou que o jovem insistiu em mostrar a policiais militares e civis mensagens que teria trocado com a mãe antes do crime, como uma espécie de álibi.