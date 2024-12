Brasil suspende importação de camarão do Equador

Brasília, 4 - O Brasil vai suspender a importação de camarão do Equador a partir da próxima segunda-feira, 9. A decisão foi tomada em reunião do Ministério da Agricultura e do Ministério da Pesca e Aquicultura. De acordo com o Ministério da Agricultura, a medida ocorre após auditoria realizada pela Secretaria de Defesa Agropecuária no país. "O sarrafo é muito alto para a agricultura brasileira. Nós somos tratados com uma exigência elevadíssima e não podemos tratar os outros com menos do que somos tratados. Então, temos que ter uma isonomia: se há exigência elevadíssima para exportar, tem de haver para importar", disse o secretário da SDA, Carlos Goulart, em vídeo nas redes sociais do ministério. A autoridade sanitária do Equador será comunicada da decisão do governo brasileiro.