Cebola foi provável fonte de surto de E.Coli em lanche do McDonald's nos EUA

Autoridades federais de saúde dos Estados Unidos concluíram a investigação sobre o surto de bactéria E. coli associado ao lanche Quarter Pounder do McDonald's, determinando que as cebolas fatiadas foram provavelmente a causa do problema. De acordo com eles, uma amostra de cebolas amarelas recolhidas da rede e outra amostra ambiental de um produtor testaram positivo para E. coli, embora nenhuma correspondesse à cepa ligada às doenças relatadas. Segundo a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA, na sigla em inglês), 104 pessoas foram infectadas em 14 Estados, com 34 hospitalizações e uma morte.

A FDA citou evidências epidemiológicas e de rastreamento que indicam que as cebolas amarelas recolhidas foram a provável causa do surto.

Autoridades de saúde estaduais e locais entrevistaram pessoas infectadas e relataram que a maioria se lembrava de ter consumido itens do McDonald's com cebolas fatiadas.

A Taylor Farms, fornecedora de cebolas ligada ao surto, iniciou um recall voluntário de suas cebolas amarelas pouco depois que a notícia sobre o surto foi divulgada.

O McDonald's afirmou que parou de adquirir cebolas da instalação envolvida e de uma fazenda relacionada.

A rede de fast food não detalhou como o surto de E. coli afetou as vendas ou o fluxo de clientes, nem comentou sobre possíveis ações judiciais. No início deste mês, o McDonald's anunciou um investimento de US$ 100 milhões para acelerar sua recuperação do surto e apoiar restaurantes franqueados afetados. Fonte: Dow Jones Newswires