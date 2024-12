Polícia prende mais um suspeito de participar da morte do delator do PCC

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (9) Matheus Augusto de Castro Mota, suspeito de envolvimento no assassinato do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital), no aeroporto de Guarulhos no dia 8 de novembro.

A coluna apurou que Matheus estava escondido em um apartamento no bairro Canto do Forte, na Praia Grande, no litoral paulista. O imóvel foi cercado por policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) e o homem foi detido sem resistir à prisão. A Justiça já havia decretado a prisão temporária dele (válida por 30 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período).

Matheus estava foragido e era procurado pela polícia. Segundo identificado pelas autoridades, Matheus é acusado de ter emprestado um Audi preto para Kauê do Amaral Coelho, 29, apontado como olheiro do delator, e o Gol preto usado pelos atiradores no ataque no aeroporto. O preso ainda teria feito um Pix de R$ 5 mil para Kauê —os dois eram sócios em uma adega de São Paulo. Kauê está foragido e é procurado pela polícia.