Jovem morre após cair de sacada durante festa em prédio no RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga a morte de um jovem de 26 anos que caiu de um prédio na região central de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Segundo testemunhas, Gabriel Scapin estava apoiado em uma sacada de madeira, que quebrou e caiu. Durante a queda, ele atingiu uma grade, e morreu no local.

Vítima participava de uma festa com amigos. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (14). Segundo a polícia, o local foi periciado.