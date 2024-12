Rio Grande do Sul tem alerta para ciclone subtropical; veja cidades que podem ser atingidas

O Rio Grande do Sul está sob alerta para a possível formação de um ciclone subtropical, com a previsão de provocar tempestades e ventos intensos neste domingo, 15, em parte do Rio Grande do Sul (veja lista de cidades que podem ser afetadas abaixo).

O aviso é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que sinalizou a região do litoral e interior do sul gaúcho, próximo ao Uruguai, com um alerta de grande perigo (cor em vermelho) para chuvas intensas. Os temporais, de acordo com o Inmet, podem apresentar um volume maior que 100 mm/dia, e com ventos superiores a 100 km/h.

O aviso de grande perigo começou na noite deste sábado (14) e tem prazo para se encerrar ao meio-dia deste domingo. As áreas mais atingidas podem ser o sul e leste gaúcho, afirma o instituto. "Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário". Na segunda-feira (16), o sistema deve se deslocar para alto-mar.