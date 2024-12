Safra brasileira de soja 2024/25 deve crescer 15%, prevê Pátria AgroNegócios

São Paulo, 19 - A Pátria AgroNegócios elevou sua estimativa para a produção de soja no Brasil na safra 2024/25 para 170,41 milhões de toneladas, avanço de 15,3% em relação ao ciclo anterior. A revisão aponta uma alta de 4,2 milhões de toneladas em comparação com o levantamento anterior, resultado das condições favoráveis identificadas no primeiro levantamento de campo.Em relação ao milho, a consultoria projeta uma produção total de 129,27 milhões de toneladas para a safra 2024/25, crescimento de 11,7% na comparação anual. A área semeada foi o principal fator de ajuste nas projeções da primeira e segunda safras do cereal.Por segmento, a produção de milho de primeira safra foi estimada em 27,32 milhões de toneladas, com leve recuo de 0,4% em relação à safra passada. Para o milho segunda safra, a previsão é de 98,88 milhões de toneladas, um crescimento de 14,9%. Já o milho terceira safra deve alcançar 3,07 milhões de toneladas, alta de 34,7% ante o ciclo anterior.A Pátria AgroNegócios destacou que os números de área são consolidados a partir das observações de campo, enquanto as estimativas de produtividade ainda dependem de projeções estatísticas. O ajuste para os dados de produtividade será realizado após ao menos um terço da área cultivada atingir um estágio vegetativo avançado, permitindo análises mais precisas.