Pacheco faz balanço sobre presidência do Senado e nega plano de ser ministro de Lula

O senador também listou os projetos que pretende que avancem na Casa, citando a atualização do Código Civil e a reforma do Código Penal. Questionado sobre a possibilidade de comandar uma pasta no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após deixar a presidência, ele afirmou que "essa definição não existe".

"Por ora, a definição é a permanência aqui no Senado, lá no meu gabinete 24, para poder servir o meu Estado de Minas Gerais e servir o povo brasileiro através dessas medidas", disse.

Pacheco comentou ainda as reformas que o Congresso realizou nos últimos anos, citando a trabalhista e a política - essa última que reduziu o número de partidos no País. Questionado, o senador negou que tenha ficado devendo uma reforma administrativa, e que o Congresso é "plenamente capaz de fazer a qualificação do gasto público e não necessariamente com sacrifício de servidores públicos".

Como mostrou a jornalista Vera Rosa, do Estadão, em outubro, o tamanho do PSD na equipe de Lula já provocava queixas por parte de dirigentes, deputados, senadores e até ministros do PT, que não viam motivo para a sigla de Gilberto Kassab, à qual Pacheco é filiado, obter mais espaço.

O fato de Kassab, secretário de Governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo, estar no governo do possível adversário de Lula na disputa pelo Planalto em 2026, também é apontado como mais um fator para Lula não ceder mais ministérios ao PSD, que já ocupa três - Minas e Energia, Agricultura e Pesca.