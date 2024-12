Estado de SP tem alta de latrocínios em novembro; estupros, furtos e roubos caem

Os dados divulgados nesta segunda apontam que, em novembro, 226 pessoas morreram vítimas de homicídio, ante 224 no mesmo período de 2023. No acumulado do ano, essa modalidade apresenta queda de 2,9%, com 2.379 vítimas. Trata-se de um patamar abaixo do registrado no fim da década passada, quando houve alta de mortes por conta de confrontos envolvendo membros de organizações criminosas, mas a violência ainda chama atenção.

No dia 8 de novembro, o empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach foi morto a tiros em plena luz do dia no Aeroporto Internacional de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Ele era delator de uma investigação sobre lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação também resultou na morte do motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novais, de 41 anos, que não resistiu após ser alvejado por um tiro de fuzil nas costas.

Como mostrou o Estadão na época, ao menos 27 disparos foram efetuados por dois homens encapuzados por volta das 16h - Gritzbach foi atingido à queima-roupa por dez deles. Alguns policiais antes citados pelo empresário em delação feita meses antes da execução chegaram a ser afastados e até presos depois do início das investigações, mas os atiradores e mandantes ainda não foram capturados pela força-tarefa da Polícia Civil que investiga o caso.

Furtos e estupros no Estado

Segundo os números da SSP, os furtos caíram 3,1% em novembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023: foram 46,3 mil registros agora, contra 47,8 mil.

Os estupros caíram de 1.270 para 1.164 no mesmo comparativo entre os meses de novembro, redução de 8,3%.