Senador quer que CGU investigue suposto uso partidário na Comissão de Ética da Presidência

"Esse cenário revela discrepâncias evidentes no tratamento dos casos e sugere uma possível atuação seletiva, guiada por critérios que contrariam o dever de isonomia exigido pela Lei Maior. Tal prática, se confirmada, representaria uma violação direta ao princípio da impessoalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Além disso, comprometeria a credibilidade de um órgão cuja principal missão é, justamente, assegurar a ética e a integridade no serviço público", justificou Heinze.

Ao exigir investigação célere e transparente por parte da CGU, o senador gaúcho disse que a CEP arrisca se tornar um "mecanismo de validação seletiva" baseado em "vínculo político ou do momento institucional". "É indispensável que todas as decisões adotadas pela CEP nos últimos dois anos sejam rigorosamente auditadas, analisadas e, se necessário, corrigidas por meio de recomendações formais e publicamente acessíveis", afirmou o parlamentar.

CEP livrou 17 integrantes do governo Lula e puniu cinco de Bolsonaro

Como mostrou o Estadão, entre 2023 e 2024, a CEP livrou 17 integrantes do primeiro escalão do atual governo de censura ética, uma penalização válida por três anos e que funciona como uma "mancha" no currículo de servidores do Executivo.

Procurado, o Palácio do Planalto afirmou que "decidiu os casos com base nos princípios e normas éticas constantes do Código de Conduta da Alta Administração Federal, com absoluta isenção e assegurando a todos os acusados o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Julgou os casos concretos, sem fazer qualquer distinção quanto à gravidade dos fatos ou à pessoa do acusado. Respeitado o direito à privacidade dos interessados, todas as pautas e decisões da CEP são publicadas no seu site".

Por outro lado, cinco ex-ministros do governo Bolsonaro receberam punições pelo colegiado. Entre eles estão os ex-comandantes da Educação Abraham Weintraub e Milton Ribeiro. O primeiro é o recordista de sanções, com três recebidas durante o governo Lula. O segundo recebeu uma censura ética por permitir a pastores evangélicos acesso privilegiado à pasta durante a gestão do ex-presidente, conforme revelações feitas pelo Estadão.