Após polêmica, ex-vereadora decide doar privada e pias à Câmara de SP

Após a repercussão negativa da retirada de um vaso sanitário e duas pias do gabinete que ocupava na Câmara Municipal de São Paulo, a ex-vereadora Janaína Lima (PP) decidiu doar os itens para a Casa legislativa. Segundo Janaina, a escolha de retirar os equipamentos foi feita com base na orientação de assessores jurídicos, mas agora ela prefere que a Câmara decida o destino dos objetos. Em vídeo divulgado em suas redes sociais nesta quinta-feira, 2, Janaina afirmou que seguiu todas as regras ao deixar o espaço.

"Por orientação do jurídico, equipamentos instalados com recursos próprios foram retirados. No entanto, por uma decisão pessoal, esses equipamentos estão sendo doados agora para a Câmara Municipal decidir o seu melhor destino", disse Janaína.

A polêmica teve início quando câmeras internas do Palácio Anchieta flagraram funcionários retirando os itens do banheiro do gabinete 607. Janaina alegou que as peças foram compradas com recursos próprios durante uma reforma realizada ao longo de seus mandatos. "A parte hidráulica da Câmara é sensível", justificou no vídeo.