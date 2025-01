Guarujá aciona Sabesp sobre risco de vazamentos de esgoto após 'surto de virose'

Prevenção

Segundo o infectologista Marcelo Otsuka, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), a melhor forma de controlar situações desse tipo é garantir higiene adequada, o que começa pelos alimentos devidamente higienizados e pelo uso de água de boa qualidade.

É importante ter cuidado com galões de água de procedência desconhecida ou com métodos de enchimento duvidosos. As melhores opções são água filtrada, fervida ou mineral em garrafas lacradas.

O médico também recomenda atenção às condições da praia. "Ainda há muito esgoto sendo despejado nas praias, o que pode comprometer a qualidade da água. Isso é ainda mais preocupante para crianças, que frequentemente ingerem água do mar de forma acidental", diz.