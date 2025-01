Caso de soldado que deixou Brasil abala relação com Israel, diz professor

Vamos lembrar que essa decisão foi fundamentada no Estatuto de Roma, que o próprio presidente já fez um corpo mole ali de dizer, não sei muito bem se o Brasil é signatário, se o Brasil está envolvido ou não, por conta da questão do Putin.

Nós vamos abrigar agora na condição de presidente do BRICS, uma cúpula aqui no Brasil, e teremos outros atores envolvidos com outras coisas, inclusive os russos, inclusive o próprio Vladimir Putin, que já deu uma declaração que talvez não venha, mas que o presidente disse que se vier está garantido aqui. Será que o soldado israelense não estava garantido aqui, mas o presidente da Rússia está?

Leandro Consentino

"É preciso acabar com a politização das forças armadas no Brasil"

O cientista político avaliou também que é necessário acabar com a politização das forças armadas no Brasil para evitar mal entendidos como o do vídeo da Marinha que ironizava privilégios.

"A gente precisa acabar de uma vez por todas com a politização das forças armadas no Brasil. As forças armadas lamentavelmente sempre tiveram episódio de politização no Brasil desde que elas foram constituídas, desde o advento da república, mas a gente imaginava que isso já tinha sido pacificado no pós-88."