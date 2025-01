Vai chover em SP no fim de semana?

O primeiro final de semana de 2025 será quente e com possibilidade de chuvas ao longo do dia na capital paulista. No sábado, 4, a previsão indica temperatura mínima de 20ºC e máxima de 28ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O dia será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

No domingo, 5, a temperatura ameniza. A mínima é de 19ºC e a máxima, de 25ºC. A previsão é de um dia ainda nublado, com muitas nuvens e chuva.

O Inmet prevê que janeiro será um mês com chuvas dentro da sazonalidade média no Estado de São Paulo, mas as temperaturas deverão ficar acima da média, assim como em grande parte do País.