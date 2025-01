Prefeito de Belo Horizonte apresenta melhora, mas segue na UTI

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), apresentou melhora durante a noite e realiza exames neste sábado. Porém, segue internado na UTI com insuficiência respiratória aguda, recebendo assistência ventilatório.

O prefeito está internado na Rede Mater Dei. As informações foram divulgadas pelo hospital hoje (4) por meio de nota.

É a quarta vez que Noman é internado desde que foi reeleito para o cargo, em outubro do ano passado. Ele anunciou em julho que tinha um câncer conhecido como linfoma não Hodgkin. Em outubro, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, o prefeito declarou estar curado da doença. No entanto, as internações se tornaram frequentes desde então.