Chuva coloca SP em estado de atenção para alagamentos; Defesa Civil emite alerta severo

- 28,4km/h - Lapa-Vila Leopoldina às 16h50

- 27,8km/h - Santana-Carandiru às 17h00

O tempo permanece instável nos próximos dias. Uma nova frente fria avança para o litoral paulista, o que vai provocar queda da temperatura máxima no fim de semana.

A quinta-feira, 13, deve começa com muitas nuvens e tempo abafado, segundo o CGE. À tarde, as pancadas de chuva com até forte intensidade tem potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos.

Na sexta-feira, 14, céu nublado com poucas aberturas de sol pela manhã. À tarde, as pancadas de chuva acontecem com até forte intensidade, porém curta duração. Os ventos passam a soprar do quadrante sul, o que vai provocar céu encoberto e chuviscos no período da noite. Os termômetros oscilam entre a mínima de 20°C e a máxima de 27°C.