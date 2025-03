Conab define preços mínimos para café, laranja, sisal e trigo da safra 2025/26

São Paulo, 12 - Os preços mínimos para as safras de laranja in natura, café arábica e conilon, sisal, trigo em grãos e em semente, referentes à safra 2025/26, foram divulgados nesta terça-feira (11) pelo Ministério da Agricultura, em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU). A maior parte dos preços foi reajustada para cima, informou em nota a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que, juntamente com o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), trabalhou na definição dos novos valores, "discutidos no âmbito do Conselho Monetário Nacional (CNM)", observa a Conab. Desta forma, o preço mínimo para o café arábica para a safra 2025/26 foi definido em RR$ 662,04 a saca de 60 quilos, alta de 3,78% em relação à safra 2024/25. Para o café conilon, a Conab diz que o reajuste foi de 17,89%, para R$ 498,79 a saca. A correção de preços, segundo a estatal, seguiu "as oscilações dos custos variáveis de produção do grão e no impacto na produtividade do café, decorrente das condições climáticas adversas, como geadas, restrições hídricas e altas temperaturas, registradas no ano passado e no fim de 2023", diz a Conab. Para a laranja, o preço mínimo da caixa de 40,8 quilos ficou definido em R$ 25,19, ou 17% mais ante a safra 2024/25, para a fruta cultivada no Rio Grande do Sul. Nos demais Estados, o novo preço mínimo é de R$ 28,44, alta de 19,35%.Para o sisal, o preço mínimo para o quilo da fibra bruta desfibrada da safra 2025/26, comercializada na Bahia, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, é de R$ 4,09, ou 8,2% mais. No caso do produto beneficiado, o reajuste chega a 7,76%, com a cotação atualizada de R$ 4,72 o quilo.Para o trigo, os preços mínimos variam de acordo com a destinação, explica a Conab, "podendo ser Básico, Doméstico, Pão e Melhorador, além dos tipos de classificação, que vão de 1 a 3, e da região cultivada". Assim, para o cereal semeado no Rio Grande do Sul, os preços mínimos para o ciclo 2025/26 se mantiveram estáveis em relação à safra passada. Já as cotações para o grão cultivado no Sudeste, no Centro-Oeste e na Bahia tiveram um reajuste uniforme de 3%. Para a semente de trigo também não houve variação no preço mínimo, de R$ 3,22 o quilo.