Saiba quais são os cursos brasileiros que estão no Top 50 em ranking mundial

O Brasil aparece 12 vezes na nova edição do "QS World University Rankings", que elege as melhores universidades do mundo. A lista foi divulgada nesta quarta-feira, 12, e as universidades brasileiras ocuparam posições no ranking de melhores instituições por curso - em dois deles, teve mais de uma representante: Odontologia e Engenharia de Petróleo.

A Universidade de São Paulo (USP) foi a mais citada. Em Odontologia, ganharam destaque também a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp). Já em Engenharia do Petróleo, além da USP, foi citada a Universidade Federal do Rio de Janeiro (URFJ).

