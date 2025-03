Caiado critica continuidade da anistia como tema prioritário em detrimento de outros

Um dos nomes da direita pretendem se candidatar à Presidência da República em 2026, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), criticou nesta quinta-feira, 20, a permanência do projeto da anistia na discussão política em detrimento de outras pautas mais importantes. Porém, ele não se posicionou sobre a proposição. As declarações ocorreram à CNN Brasil.

O chefe do Palácio das Esmeraldas lembrou ter falado do assunto em fevereiro de 2024 e, na ocasião, defendeu que a matéria já fosse votada para dar foco a outros temas.

"Nós não aguentamos mais este processo que já vão 2 anos e 3 meses", afirmou Caiado sobre a anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro. "E o Brasil, ao invés de se preocupar com temas relevantes do quadro fiscal, da segurança pública, fica numa pauta que já devia ter sido superada há mais tempo", acrescentou, dizendo que o Congresso deveria votar logo o projeto e resolver o assunto.