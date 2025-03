GO: polícia prende 7 e faz maior apreensão contra venda ilegal de cobre

Sete homens foram presos e 30 toneladas de fios de cobre apreendidas na manhã de hoje em operação contra um esquema de receptação, em Goiás. A carga, avaliada em R$ 1,5 milhão, é a maior apreensão de cobre já feita no país, segundo a Polícia Civil do estado.

O que aconteceu

Policiais da Central de Flagrantes prenderam seis pessoas quando faziam o carregamento dos fios de cobre roubados. Organização criminosa mantém o esquema em todo o estado, com um galpão clandestino no Setor Santa Genoveva, em Goiânia, para armazenar o material e onde foi constatado o furto de energia elétrica.

Chefe do esquema foi preso na porta de casa. O homem, que não teve a identidade revelada, morava no bairro Jaó, zona norte de Goiânia, e estava com um carro de luxo sem procedência da marca Jaguar —que foi apreendido.