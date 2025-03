Gleisi agradece a Alcolumbre e Motta por PLOA: Vamos continuar construindo entendimento

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, agradeceu "imensamente" o empenho dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pela aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 nesta quarta-feira, 20. De acordo com Gleisi, o governo e Congresso continuarão "somando esforços e construindo entendimento" para avançar as próximas agendas legislativas.

"A aprovação pelo Congresso Nacional do Orçamento 2025 permitirá ao governo federal manter e ampliar ações importantes como o Minha Casa Minha Vida, a Farmácia Popular, o Pé de Meia, o Vale Gás e os investimentos do Novo PAC, entre muitas outras políticas de interesse do país e da população", publicou a ministra nas redes sociais.

"Quero agradecer imensamente o empenho do presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, do presidente da CMO, deputado Julio Arcoverde, e do relator, senador Angelo Coronel, na construção deste resultado", escreveu. Na mensagem, ela também agradeceu os líderes do governo e dos partidos que trabalharam pela aprovado texto.