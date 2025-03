PF diz que X permite financiamento de perfis bloqueados pelo STF

A Polícia Federal (PF) afirma que a rede social X vem permitindo que usuários financiem perfis bloqueados no Brasil por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). A PF cita contas ligadas ao blogueiro Allan dos Santos, ao empresário Paulo Figueiredo Filho e ao jornalista Rodrigo Constantino.

A reportagem busca contato com o X e com os perfis citados no relatório da Polícia Federal.

A equipe de investigação da PF identificou que, apesar do bloqueio judicial, usuários conseguem acessar os perfis para apoiá-los por meio da funcionalidade assinatura. No caso de Allan dos Santos, também é possível fazer doações com criptomoedas, segundo a Polícia Federal.