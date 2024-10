Investigado por elo com PCC revela voos com malas de dinheiro a Brasília

"Meus clientes tinham CND (Certidão Negativa de Débitos) para trabalhar para o governo. Se me pedem para eu sacar um milhão, porque eu tenho know-how, e levei o dinheiro com nota fiscal, o que fazem com o dinheiro é problema deles. Vão atrás deles e prendam eles", ressaltou Dalton. "Nunca teve um real de droga na nossa conta, mas eles insistem em falar que nós somos do partido", acrescentou, referindo-se ao PCC.

Ao longo da entrevista, Neman, hoje com 60 anos, contou sobre sua relação com o PCC, como operava o Banco Neman e o perfil dos seus clientes; falou das viagens que fez para Brasília com milhões em espécie; e sobre a criação de grandes projetos que lhe renderam fortunas, com direito a Gugu Liberato (já falecido) de garoto propaganda.

Como operava o Banco Neman, segundo seu fundador

Pianista de formação, Dalton diz ter criado, em 2005, o que chama de primeiro banco virtual "do planeta terra". O projeto surgiu, segundo ele, a partir da demanda de um amigo advogado, que abriu uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal, de jogos online (popularmente conhecido como 'Bets'). Segundo Neman, esse amigo precisava receber e pagar os apostadores no Brasil. Foi então que o músico teve a ideia de criar o Banco Neman, que apesar do nome, não era um banco de verdade, mas uma empresa de cobrança, segundo seu fundador.

O negócio funcionava da seguinte maneira, como mostra o passo a passo do infográfico abaixo.