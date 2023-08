Presidente do Gabão é deposto por golpe de Estado

LIBREVILLE, 30 AGO (ANSA) - Após o Níger, a África foi palco de mais um golpe de Estado nesta quarta-feira (30), desta vez no Gabão, onde rebeldes assumiram o poder logo após a confirmação da reeleição do presidente Ali Bongo Ondimba, que está no cargo há 14 anos.

A votação ocorreu no sábado (26), mas a autoridade nacional eleitoral confirmou o resultado somente nesta quarta, com 64,27% dos votos para Bongo, de 64 anos.