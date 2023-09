Bolsonaro está 'altamente comprometido', diz Lula

SÃO PAULO, 11 SET (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira (11) que seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), está "altamente comprometido" devido a problemas com a Justiça.

Em coletiva de imprensa em Nova Délhi, na Índia, após a Cúpula do G20, o mandatário foi questionado sobre a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e que deixou a prisão após homologação do acordo de colaboração pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).