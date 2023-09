Ex-presidente da Itália Giorgio Napolitano morre aos 98 anos

Nos anos 1980, o ex-presidente também passou a se envolver nos problemas da política internacional e europeia através da Comissão de Negócios Estrangeiros da Câmara dos Deputados, bem como no desenvolvimento de múltiplas iniciativas políticas e culturais.

No âmbito internacional, Napolitano já desenvolvia desde a década passada uma vasta atividade de conferências e debates em institutos de política internacional do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Alemanha.

Napolitano, que também foi membro do Parlamento Europeu, foi eleito presidente Câmara em 1992, permanecendo no cargo até a conclusão da legislatura em abril de 1994.

Fora da vida parlamentar, o italiano seguiu na ativa no mundo da política ao assumir o comando do Ministério do Interior e da Coordenação da Proteção Civil no governo de Romano Prodi, onde ficou de 1996 a 1998.

Nos anos 2000, antes de assumir a presidência do Estado, Napolitano chefiou a Comissão dos Assuntos Constitucionais do Parlamento de Estrasburgo e a Fundação da Câmara. Além disso, foi nomeado senador vitalício em 2005 pelo então mandatário do país, Carlo Azeglio Ciampi.

Menos de um ano depois, em 10 maio de 2006, foi eleito presidente da República com 543 votos, sendo reeleito para o cargo em 2013, com 738 votos. Napolitano renunciou no mês de janeiro de 2015 em virtude de sua idade avançada.